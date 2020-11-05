لاعب الأهلي الجديد يغادر معسكر منتخب مصر.. وكهربا البديل المنتظر

تعرض اللاعب المنضم حديثًا إلى النادي الأهلي طاهر محمد طاهر، إلى إصابة بشد في العضلة الأمامية، خلال تواجده اليوم الأربعاء، ضمن معسكر منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري.

وأثبتت الفحوصات التي خضع لها طاهر، إصابته بشد عضلي، منعه من استكمال مران المنتخب المصري، مع إمكانية خروجه بشكل كبير من المعسكر الحالي، استعدادًا لمواجهتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وذكرت بعض المصادر، أن هناك اتجاه لاستدعاء لاعب الأهلي الآخر محمود عبدالمنعم “كهربا”، للمعسكر، بعد تنازل محمد فضل عضو اللجنة الخماسية عن الشكوى التي قدمها ضده في لجنة الانضباط بعدما عقد الطرفان جلسة صلح في مقر اتحاد الكرة منذ يومين.

ويتجه حسام البدري لاستدعاء كهربا في ظل النقص الكبير في مركز الجناح، علاوة على إصابة حسين الشحات أيضا واستبعاده من صفوف منتخب مصر، بعدما خضع للفحص الطبي تحت إشراف محمد أبوالعلا طبيب المنتخب المصري.

وكان طاهر محمد طاهر قد انتقل رسميا إلى النادي الأهلي لمدة خمس مواسم، حيث سيبدأ مشواره مع القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة، بعد شراء عقده رسميا من نادي المقاولون العرب مقابل 20 مليون جنيه.

..