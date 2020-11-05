أخبار النصر| بالصورة.. هل أعلن موقع “ترانسفير ماركت” إقالة روي فيتوريا؟

شهدت الساعات الماضية تداول أنباء قوية حول إقالة مدرب نادي النصر، روي فيتوريا، من منصبه بعد تراجع النتائج بشدة خلال الفترة الماضية.

وكشف الإعلامي فهد الروقي عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أنه تمت إقالة مدرب النصر بشكل مؤكد، بعد 24 ساعة فقط من إعلان إصابة فيتوريا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

فيتوريا بدون فريق؟!

واستشهد بعض المغردين بموقع الانتقالات العالمي “ترانسفير ماركت”، وقالوا بأنه حذف اسم نادي النصر من ملف روي فيتوريا، وأن المدرب البرتغالي أصبح بلا فريق في الوقت الحالي.

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لكننا في موقع “الخليج 365” رجعنا إلى موقع “ترانسفير ماركت”، ووجدنا عدم صحة هذا الأمر، وأنه حتى الآن روي فيتوريا مدربًا لنادي النصر.

أرقام فيتوريا

وتولى فيتوريا قيادة النصر في شهر فبراير من عام 2019، وتُوج ببطولة الدوري السعودي 2019 (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، وكأس السوبر المحلي 2020، ولكن حدث تدهور كبير في النتائج خلال الفترة الماضية، حيث ودع أبطال آسيا 2020، من دور نصف النهائي، قبل أن يتلقى 3 هزائم متتالية، في الجولات الثلاث الأولى من مسابقة الدوري في الموسم الحالي.

وقاد فيتوريا النصر حتى الآن في 77 مباراة بمختلف البطولات والمسابقات، وفاز 51 مرة، وتعادل 11 مرة، وتعرض للخسارة 15 مرة، أحرز معه الفريق 178 هدفًا في مختلف المسابقات وتلقت شباكه 83 هدفًا.

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