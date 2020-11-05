مصطفى محمد: تعليمات باتشيكو وراء ثلاثية الزمالك في الرجاء.. ولعبنا من أجل الفوز

صرح مهاجم نادي الزمالك “مصطفى محمد” ان تعليمات مدربه جايمي باتشيكو كانت وراء تحقيق الفوز على الرجاء في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وأكد مصطفى في تصريحات عبر قناة بي ان سبورتس، بعد اللقاء :”كان أمامنا هدف واضح وهو حصد البطولة الافريقية وهذا حلمنا من بداية الموسم”.

وتابع :”لم نكن ننتظر أن يسجل الرجاء حتى ننتفض ونسجل لكن من البداية نلعب من أجل الفوز فقط”.

وواصل :”باتشيكو منح تعليمات لنا بين الشوطين بعدم منح الفرصة للفريق المغربي للسيطرة على الكرة، وفريق الرجاء فتح المساحات في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني غصب عنه”.

وفاز الزمالك على الرجاء بنتيجة 3-1 في لقاء الإياب بالدور نصف النهائي ليتأهل إلى مواجهة الأهلي في نهائي البطولة.

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