المتحدث الرسمي لنادي الرجاء ينفي تصريحه بشأن انتقال بانون إلى الأهلي

نفى المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي “سعيد وهبة” التصريح المتداول له بشأن إعلان انتقال بدر بانون إلى النادي الأهلي المصري بشكل رسمي، مشيرًا إلى أنه يُدلي بأي تصريحات في هذا الشأن.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت خبر على لسان المتحدث الرسمي لنادي الرجاء يعلن من خلاله انتقال بدر بانون بصفة رسمية إلى النادي الأهلي، عقب لقاء الزمالك أمام الرجاء.

وقال وهبي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: “من قال أن بدر بانون وقع للأهلى طالما أننا لم نصدر تقرير رسمى فهو لاعب الرجاء وسيلعب معنا، ومستدعى من المنتخب المغربى للمباريات الدولية بعد ذلك، والموسم المقبل نتحدث عنه لاحقًا”.

ويأتي تصريح وهبي في ظل انتشار العديد من الإشاعات التي كشفت أن المدافع الدولي المغربي بدر بانون ذهب إلى مقر النادي الأهلي لتوقيع عقود انضمامه إلى القلعة الحمراء.

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