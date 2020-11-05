ملخص مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا “شتيجن ينقذ كومان من المفاجأة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “برشلونة ودينامو كييف”، ضمن مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، لحساب الجولة الثالثة ضمن المجموعة السابعة.

نقلت مباراة “برشلونة ودينامو كييف” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما نقلت على قناة بي تي سبورت 3 البريطانية.

وانطلقت مباراة “برشلونة ودينامو كييف”في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على “ملعب الكامب نو“.

أنقذ آندريه تير شتيجن مدربه “رونالد كومان” من مأزق حقيقي بعدما حافظ على تقدم برشلونة بهدفين على دينامو كييف الذي عجز عن تعديل النتيجة في ظل تألق الحارس الألماني.

وفاز برشلونة على دينامو كييف بهدفين مقابل هدف واحد، وكان البرسا البادئ بالتسجيل عن طريق نجمه “ليونيل ميسي” في الدقيقة الخامسة من علامة الجزاء، وانتظر الفريق الكتالوني حتى الدقيقة (65) عندما أضاف المدافع “جيرارد بيكيه” هدف التقدم الثاني برأسية رائعة، قبل ان يسجل دينامو كييف هدفه الوحيد عن طريق فيكتور تسيجانكوف في الدقيقة (75).

وخطف تير شتيجن الأضواء الليلة في أولى مبارياته بعد عودته من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب منذ أغسطس الماضي، إذ نجح في التصدي لأكثر من كرة خطيرة معظمها من انفرادات صريحة ليمكن فريقه من الفوز.

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وبهذا الفوز استمر “برشلونة” في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويتواجد “يوفنتوس” في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يأتي “دينامو كييف” في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة في رصيده، وبنفس الرصيد من النقاط يتذيل فرينكفاروسي ترتيب المجموعة.

ملخص مباراة برشلونة ودينامو كييف

برشلونة 2-1 دينامو كييف

???? ملعب الكامب نو (كتالونيا – إسبانيا)

???? دوري أبطال أوروبا (الجولة 3 – المجموعة 7)

انتهت

أهلاً بكم في ملخص مباراة “برشلونة ودينامو كييف” ضمن المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد“ من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????تشكيلة برشلونة | آندريه تير شتيجن – سيرجينيو ديست – جيرارد بيكيه – فرينكي دي يونج – جوردي ألبا – سيرجيو بوسكيتس – ميراليم بيانيتش – بيدري – ليونيل ميسي – أنسو فاتي – أنطوان جريزمان.

دكة بدلاء برشلونة | نورتينو نيتو – انياكي بينيا – كارلس الينا – مارتين برايثوايت – عثمان ديمبلي – جونيور فيربو – كليمنت لينجليه – فرانشيسكو ترينكاو – ريكي بويج – سيرجي روبيرتو.

تشكيلة دينامو كييف | روسلان نيشيريت – توماسز كيدزيورا – إليا زبارني – دينيس بوبوف – آرتيم شابانوف – فولودومير شيبيليف – أوليكسندر أنديرفيسكي – فيكتور تسيجانكوف – فيتالي بيوالسكي – جيرسون رودريجيز – فلاديسلاف سوبرياها.

“0 بداية المباراة..

“4 ضربة جزاء لبرشلونة بعد اعاقة من مدافع دينامو كييف على ميسي داخل منطقة الـ18.

“5⚽جووووووووووووووووول – ليونيل ميسي يفتتح التسجيل لبرشلونة من علامة الجزاء.

“6 اووووووووه – العارضة تحرم ميسي من يسجل الهدف الثاني بعد عرضية أرضية رائعة من ديست.

“7 ماذا أهدرت يا جريزمان! المهاجم الفرنسي أضاع كرة امام شباك فارغة بعدما ارتدت تسديدة فاتي من يد الحارس الشاب نيشيريت.

“12 برشلونة يستحوذ على المباراة بالطول وبالعرض حتى هذه اللحظات وسط غياب تام للفريق الأوكراني.

“16 ميسي يتوغل في دفاعات دينامو كييف من الجهة اليسرى ويسدد كرة جاورت القائم الايمن ببضعة سنتيمترات.

“20 لا وجود لهجمات خطيرة خلال الدقائق القليلة الماضية.

“26 الاستحواذ في صالح برشلونة بنسبة 67% مقابل 36% لدينامو كييف.

“30 مدرب دينامو كييف ميرسيا لوشيسكو يظهر على الشاشة الآن ويبدو عليه علامات التعجب بما يجري في المباراة.

“31 يذكر ان مدرب دينامو كييف الحالي “ميرسيا لوشيسكو” هو والد مدرب الهلال السعودي “رزافان لوشيسكو”.

“34 اوووووووه تير شتيجن ينقذ برشلونة من هدف التعادل بعد تصد رائع لرأسية مهاجم دينامو كييف.

“37 أنطوان جريزمان يسدد كرة غريبة وغير مفهومة من خارج منطقة الجزاء تذهب بعيدة كل البعد عن المرمى.

“38 فاتي يروض كرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ويطلق تسديدة جاورت المرمى بكثير.

“42 ميسي كان قريب من الهدف الثاني من جديد بعدما ارتطمت تسديدته في قدم المدافع ولامست العارضة وخرجت إلى الركنية.

“45 حكم المباراة يضيف دقيقة واحدة كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+1 صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة على دينامو كييف بهدف مقابل لا شيء.

“45 بداية الشوط الثاني

“46❌⚽هدف ملغي لفريق دينامو كييف بعدما تجاوزت الكرة خط الركنية.

“53 اووووووووووووووه يا شتيجن.. الحارس الألماني يتألق ويبدع في انقاذ مرمى برشلونة من جديد بعد انفراد من فلاديسلاف سوبرياها.

“56 ضربة حرة مباشرة لبرشلونة في مواجهة المرمى.

“57 ميسي يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويسددها رائعة من أعلى حائط الصد ولكن الحارس نيشيريت يتألق ويبعدها إلى الركينة بتصد رائع.

“60???????? تبديلان دفعة واحد لبرشلونة بخروج أنطوان جريزمان ودخول عثمان ديمبلي، وخروج ميراليم بيانيتش ودخول سيرجي روبيرتو.

“63 اوووووووه نيشيريت يتألق من جديد ويتصدى لرأسية روبيرتو من داخل منطقة الست ياردات.

“65⚽جووووووووووووووووول – جيرارد بيكيه يضيف الهدف الثاني لفريق برشلونة برأسية رائعة.

“65 قصة الهدف | أنسو فاتي يضع كرة على رأس بيكيه بعرضية من جهة اليسار اكتفى الاخير بتوجيهها بسهولة في شباك نيشيريت.



“67 اووووووه شتيجن شتيجن شتيجن! مش ممكن ما يفعله الألماني، يتصدى لإنفراد آخر صريح من مهاجم دينامو كييف.

“70???? بطاقة صفراء على لاعب دينامو كييف فيتالي بيوالسكي بعد تدخل خشن على سيرجيو بوسكيتس.

“71???????? تبديلان دفعة واحدة لفريق برشلونة بخروج فلاديسلاف سوبرياها ودخول فيربيك، وخروج جيرسون روديجيز ودخول كارلوس دي بينا.

“74????????تبديلان لفريق برشلونة بخروج سيرجيو بوسكيتس ودخول كليمنت لينجليه، وخروج أنسو فاتي ودخول فرانسيسكو ترينكاو.

“75⚽جووووووووووووووووول – فيكتور تسيجانكوف يقلص الفارق لفريق دينامو كييف بهدف أول في شباك شتيجن، النتيجة أصبحت (برشلونة 2-1 دينامو كييف).

“75 قصة الهدف | بيوالسكي يحول عرضية شابانوف في المرمى لترتد من يد شتيجن إلى تسيجانكوف الذي لم يجد صعوبة في وضعها في الشباك.

“79 اووووووووه – عثمان ديمبلي يراوغ مدافع دينامو كييف على حدود منطقة الجزاء ويطلق تسديدة صاروخية تصدى لها نيشيريت ببراعة.

“83???? التبديل الخامس والاخير لبرشلونة بخروج بيدري ودخول كارلس الينا.

“85???? دينامو كييف يجري تبديله الثالث بخروج فيتالي بيوالسكي ودخول ليدينيف.

“87 دينامو كييف يضغط في هذه اللحظات لتسجيل هدف التعادل..

“89 محاولات دينامو كييف لم تجدي نفعًا خلال اللحظات القليلة الماضية.

“90 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“90+3 صافرة نهاية المباراة بفوز برشلونة على دينامو كييف بهدفين مقابل هدف واحد.

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