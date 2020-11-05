برشلونة يرأف بحال دينامو كييف ويكتفي بفوز ضئيل في ثالث جولات دوري الأبطال

حقق برشلونة فوزه الثالث تواليًا وبقي بالعلامة الكاملة قاريًا هذا الموسم بتفوقه بصعوبة على ضيفه دينامو كييف الاوكراني 2-1، اليوم الاربعاء في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا.

ورفع برشلونة رصيده الى تسع نقاط في الصدارة مقابل ست نقاط ليوفنتوس الذي سقط على ارضه امام نظيره الاسباني (صفر-2) في الجولة الثانية، فيما تجمد رصيد كل من دينامو كييف وفيرينسفاروش عند نقطة يتيمة.

في المباراة الاولى على ملعب كامب نو سجل الارجنتيني ليونيل ميسي (7) وجيرار بيكيه (65) هدفي النادي الكاتالوني، فيما سجل فيكتور تسيغانكوف هدف الضيوف (75).

وكان برشلونة فاز بمباراتيه الأوليين على فيرينسفاروش 5-1 في “كامب نو” ويوفنتوس في تورينو، وهو يقدم مستويات جيدة قاريًا بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان على عكس الدوري المحلي حيث يحتل المركز الثاني عشر بعد أن عجز عن تحقيق الفوز لأربع مراحل متتالية.

وخاض برشلونة اللقاء امام دينامو كييف الذي غاب عن صفوفه عشرة لاعبين، تسعة منهم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وقائده سيرغي سيدورشوك بسبب الإيقاف.

فيما شهدت المباراة مشاركة الحارس الالماني مارك اندريه تير شتيغن للمرة الاولى هذا الموسم مع برشلونة بعد تعافيه من عملية جراحية خضع لها في ركبته في 18 اب/اغسطس الماضي.

وخضع تير شتيجن للعملية مباشرة بعد الهزيمة النكراء التي تعرض لها فريقه في مواجهة بايرن ميونيخ الالماني (2-8) في 14 اغسطس الماضي في طريق الاخير نحو التتويج باللقب القاري، وغاب بالتالي عن مطلع الموسم الحالي وحل بدلا منه البرازيلي نيتو بين الخشبات الثلاث.

وافتتح برشلونة التسجيل عندما تحصل ميسي على ركلة جزاء إثر عرقلة من دينيس بوبوف ترجمها الارجنتيني بنجاح (5).

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وهو الهدف الرابع للاعب المتوج ست مرات بجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم في جميع المسابقات وأتت جميعها من ركلات جزاء.

وأهدر الفرنسي أنطوان جريزمان الذي يتعرض لانتقادات نظرًا للمستويات التي يقدمها مع النادي الكاتالوني، فرصة محققة عندما تصدى الحارس روسلان نيشيريت لتسديدة أنسو فاتي، لتتهيأ الكرة أمام الفرنسي عند باب المرمى أهدرها بغرابة (7).

وتألق تير شتيغن في التصدي لمحاولات كييف بإبعاده أولا رأسية فيتالي بويالسكي ببراعة وبصعوبة (35) قبل أن يتصدى بصدره لمحاولة تسيغانكوف امام المرمى (46) وأخرى لفلاديسلاف سوبرياغا برجله (53).

وبعد الاستراحة، كاد أن يسجل ميسي الهدف الثاني من ضربة حرة متقنة تصدى لها الحارس ببراعة في اعلى الزاوية اليمنى (58)، قبل أن يبعد رأسية سيرجي روبرتو الى ركنية (64).

إلا أن حامي العرين الذي قدم مباراة مميزة لم يصمد أمام رأسية بيكيه إثر عرضية من أنسو فانتي (65).

وقلص دينامو كييف الفارق عندما وصلت الكرة الى السلوفيني بنجامين فيربتش داخل المنطقة سددها نحو المرمى تصدى لها تير شتيغن لتتهيأ أمام تسيغانكوف تابعها في الشباك (75).

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