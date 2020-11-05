يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا، ضمن مباريات اليوم، لحساب الجولة الثالثة ضمن المجموعة السابعة.

حقق برشلونة فوزه الثالث تواليًا وبقي بالعلامة الكاملة قاريًا هذا الموسم بتفوقه بصعوبة على ضيفه دينامو كييف الاوكراني 2-1.

وافتتح برشلونة التسجيل عندما تحصل ميسي على ركلة جزاء إثر عرقلة من دينيس بوبوف ترجمها الارجنتيني بنجاح (5).

وهو الهدف الرابع للاعب المتوج ست مرات بجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم في جميع المسابقات وأتت جميعها من ركلات جزاء.

وبعد الاستراحة، كاد أن يسجل ميسي الهدف الثاني من ضربة حرة متقنة تصدى لها الحارس ببراعة في اعلى الزاوية اليمنى (58)، قبل أن يبعد رأسية سيرجي روبرتو الى ركنية (64).

إلا أن حامي العرين الذي قدم مباراة مميزة لم يصمد أمام رأسية بيكيه إثر عرضية من أنسو فانتي (65).

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وقلص دينامو كييف الفارق عندما وصلت الكرة الى السلوفيني بنجامين فيربتش داخل المنطقة سددها نحو المرمى تصدى لها تير شتيغن لتتهيأ أمام تسيغانكوف تابعها في الشباك (75).

ورفع برشلونة رصيده الى تسع نقاط في الصدارة مقابل ست نقاط ليوفنتوس الذي سقط على ارضه امام نظيره الاسباني (صفر-2) في الجولة الثانية، فيما تجمد رصيد كل من دينامو كييف وفيرينسفاروش عند نقطة يتيمة.

إليكم فيديو أهداف مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

هدف تقدم برشلونة من ضربة جزاء “ميسي”

هدف برشلونة الثاني “فاتي”

هدف دينامو كييف الاول 1-2

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