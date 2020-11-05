الزمالك إلى نهائي القرن أمام الأهلي بعد فوزه العريض على الرجاء

لحق الزمالك المصري بمواطنه الأهلي إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعدما جدد فوزه على ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بالفوز عليه 3-1 اليوم الاربعاء في القاهرة في إياب الدور نصف النهائي.

ونجح الزمالك في تأصيل عقدته لأندية المغرب، حيث يُعد هذا الفوز الـ 15 في تاريخ مواجهاته بأندية الدوري المغربي في المسابقات المختلفة.

وكان الرجاء المبادر بالتقدم عن طريق بن مالانجو في الدقيقة 47، قبل أن يدرك فرجاني ساسي التعادل في الدقيقة 61 ، ثم أضاف مصطفى محمد الهدف الثاني في الدقيقة .85

وانهار دفاع الرجاء ليستقبل هدفا ثالثا للزمالك عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 88، ثم سجل المغربي أشرف بن شرقي الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني..

وكان الزمالك فاز 1-صفر ذهابا، ولحق بالأهلي الذي كان تخطى الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه 2-صفر ذهابا في الدار البيضاء، و3-1 إيابا في القاهرة.

واستضاف فريق الزمالك نظيره الرجاء على ملعب القاهرة الدولي في مباراة من العيار الثقيل حسمت المتأهل لملاقاة النادي الأهلي في نهائي أغلى البطولات الأفريقية، ليكون أول كلاسيكو مصري في التاريخ بنهائي دوري الأبطال، والأول منذ منتصف التسعينيات عندما فاز الزمالك على الأهلي في كأس السوبر الأفريقي عام 1994.

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ولاقت المباراة صعوبات كثيرة وجدلاً كبيراً قبل تحديد موعد إقامتها اليوم، حيث تم تأجيلها مرتين من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي الرجاء المغربي بفيروس كورونا عقب مواجهة الذهاب بين الفريقين.

واستفاد فريق الزمالك من هذا التأجل حيث استعاد جهود الرباعي “حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة” بعدما كانوا مهددين بالغياب عن المباراة في حالة اقامتها في الموعد السابق 24 أكتوبر الماضي. واحتاج الزمالك لتحقيق التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل مباشرة إلى نهائي البطولة المقرر له 27 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بمدينة الأسكندرية، لكنه استطاع الفوز بنتيجة عريضة بعدما سجل “فرجاني ساسي” هدف التعديل 1/1 قبل أن يضيف مصطفى محمد الهدفين الثاني والثالث برأسية وبتسديدة جميلة بالقدم اليمنى، وصنع الهدفين أحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي. وعاش الرجاء أيام عصيبة خلال الفترة القليلة الماضية، فبعد خسارته مباراة الذهاب تلقى صدمة من وزارة الصحة المغربية بوضع الفريق في الحجر الصحي ومنع مغادرته إلى العاصمة المصرية “القاهرة”، ليتأجل اللقاء للمرة الأولى من يوم 24 أكتوبر إلى يوم 1 نوفمير، قبل ان يتم تأجيله مرة أخرى بعد طلب من السلطات المصرية إلى اليوم 4 نوفمبر. وتقام المباراة النهائية في 27 نوفمبر الحالي على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، علما بأنها المرة الأولى التي تجمع بين فريقين من بلد واحد في تاريخ المسابقة.

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