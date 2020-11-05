يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا، في قمة مباريات اليوم الأربعاء 4-11-2020 ضمن إياب نصف نهائي البطولة.

نُقلت مباراة “الزمالك والرجاء” على قناة بي ان سبورتس 7، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما نُقلت على قناة بي إن سبورتس 3 الفرنسية.

لحق الزمالك المصري بمواطنه الأهلي إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعدما جدد فوزه على ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بالفوز عليه 3-1.

وسجل التونسي فرجاني ساسي (61) ومصطفى محمد (85 و88) أهداف الزمالك، والكونغولي بن مالانغو (47) هدف الرجاء.

وكان الزمالك فاز 1-صفر ذهابا، ولحق بالأهلي الذي كان تخطى الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه 2-صفر ذهابا في الدار البيضاء، و3-1 إيابا في القاهرة.

وكانت المباراة مقررة في 24 أكتوبر، إلا أنها تأجلت بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي بطل المغرب بفيروس كورونا المستجد وإجبارهم من قبل السلطات المحلية على الخضوع الى حجر صحي إلزامي مع عدم منحهم اذن السفر الى القاهرة، فما كان من الاتحاد الافريقي (“كاف”) إلا ان اضطر الى تأجيل اللقاء أكثر من مرة قبل ان يستقر على موعد غد الأربعاء.

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وتقام المباراة النهائية في 27 نوفمبر الحالي على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، علما بأنها المرة الأولى التي تجمع بين فريقين من بلد واحد في تاريخ المسابقة.

إليكم فيديو أهداف مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

هدف تقدم الرجاء

هدف التعادل للزمالك

هدف الزمالك الثاني

هدف الزمالك الثالث

لقطات من المباراة

هدف الزمالك الرابع الملغي “بن شرقي”

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