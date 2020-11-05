يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة مانشستر يونايتد وإسطنبول باشاك شهير فى دوري أبطال أوروبا، فى إحدي مباريات اليوم الاربعاء، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة.

نُقلت مباراة مانشستر يونايتد وباشاك شهير فى تمام الساعة 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية، 17:55 بتوقيت جرينتش، على ستاد ستين إيمك فى مدينة اسطنبول.

أوقف باشاك شهير التركي انطلاقة ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي المثالية ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما حقق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه عليه 2-1.

وحصد باشاك شهير، الذي يشارك للمرة الأولى في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، أول ثلاث نقاط في المجموعة، لكنه ظل في قاع الترتيب، بفارق الأهداف خلف فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزج الألماني، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، المتساويين معه في نفس الرصيد، قبل لقائهما بألمانيا في وقت لاحق اليوم ضمن نفس الجولة.

في المقابل، ظل مانشستر يونايتد، الذي فاز في أول جولتين بالمجموعة على سان جيرمان ولايبزج، متربعا على الصدارة برصيد ست نقاط.

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وبادر النجم المخضرم ديمبا با بالتسجيل لمصلحة باشاك شهير في الدقيقة 13، محرزا أول أهداف الفريق التركي في تاريخه بالبطولة، قبل أن يضيف زميله البوسني إيدين فيسكا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 40.

وتكفل النجم الفرنسي أنتوني مارسيال بتسجيل هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة 43، دون أن يتمكن الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) من إدراك التعادل على الأقل في الوقت المتبقي من المباراة، مانحاً انتصارا تاريخيا لباشاك شهير هو الأول خلال مشواره بالبطولة.

إليكم فيديو أهداف مباراة مانشستر يونايتد وإسطنبول باشاك شهير فى دوري أبطال أوروبا

هدف تقدم باشاك شهير

هدف باشاك شهير الثاني 2-0

هدف مانشستر يونايتد الاول 1-2

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