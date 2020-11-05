تشكيلة الزمالك الأساسية لمواجهة الرجاء في دوري أبطال أفريقيا.. “فرجاني يعود.. وعيد يبدأ”

أعلن البرتغالي “جايمي باتشيكو” تشكيلة الزمالك الأساسية لمواجهة الرجاء، اليوم الأربعاء 4-11-2020، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي.

ودفع باتشيكو بالحارس محمد أبوجبل ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية، على حساب محمود عبدالرحيم “جنش” الذي يجلس على مقاعد البدلاء في تلك المواجهة.

بينما يقود الناشئ أحمد عيد الجبهة اليمنى، فيما يشارك الثنائي محمود علاء ومحمود حمدي “الونش”، وفي الجانب الأيسر يشارك عبدالله جمعة ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية.

ويقود طارق حامد خط وسط الزمالك، وبجواره إسلام جابر، فيمما يشارك فرجاني ساسي ضمن تشكيلة الزمالك الأساسية في مركز صانع الألعاب على حساب يوسف إبراهيم “أوباما”.

ودفع باتشيكو باللاعب أحمد سيد “زيزو” في مركز الجناح الأيمن، وفي مركز الجناح الأيسر أشرف بنشرقي، بينما يلعب الزمالك بمهاجم وحيد وهو مصطفى محمد.

وجاءت تشكيلة الزمالك كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وإسلام جابر، أحمد زيزو وفرجانى ساسى وأشرف بنشرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش ومحمود عبدالرازق شيكابالا وحازم إمام ومحمد أوناجم وكابونجو كاسونجو ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام.

وفاز الزمالك على الرجاء في لقاء الذهاب بهدف نظيف لأشرف بن شرقي والذي أقيم على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.