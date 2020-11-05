بث مباشر | شاهد برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مباراة “برشلونة ودينامو كييف”، ضمن مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، لحساب الجولة الثالثة ضمن المجموعة السابعة.

وُتنقل مباراة “برشلونة ودينامو كييف” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 3 البريطانية.

وتنطلق مباراة “برشلونة ودينامو كييف”في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على “ملعب الكامب نو“.

فاز “برشلونة” بخمس من آخر تسع مباريات تنافسية على أرضه، وشهدت ثلاث من تلك المباريات الخمس تسجيل الفريق الكتالوني هدفًا من ركلة جزاء.

كما أن “برشلونة” قد حقق الفوز على وجه التحديد في الشوط الأول بنتيجة (2-0) في أربعة من آخر ستة انتصارات على أرضه.

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وسيسعى “برشلونة” إلى تحقيق الفوز اليوم على دينامو كييف من أجل حسم تأهله إلى الدور الموالي، بعدما فاز على “يوفنتوس” في الجولة الماضية و”فرينكفاروسي” في الجولة الأولى.

وبالعودة إلى سبتمبر 2012، فإن إحصائية “دينامو كييف” في آخر عشر مباريات خاضها خارج أرضه في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، 4 خسائر و4 تعادلات وفوزين، وشهدت ثلاث من الهزائم تأخرهم (1-0) في الشوط الأول، لكنهم كانوا أفضل حالًا في الشوط الثاني وتجنبوا الهزيمة فيها.

ويتطلع “دينامو كييف” اليوم إلى تحقيق التعادل على أقل تقدير من أجل المحافظة على آماله في حجز المقعد الثالث والمؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي، خاصة في ظل صعوبة المنافسة مع يوفنتوس على التأهل رفقة برشلونة إلى الدور الموالي.

ويحتل “برشلونة” صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ويتواجد “يوفنتوس” في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يأتي “دينامو كييف” في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة في رصيده، ويتذيل فرينكفاروسي المجموعة دون رصيد.

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