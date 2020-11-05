الزمالك يضرب موعداً مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 

بلغ نادي الزمالك المصري نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه الأربعاء على ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي 3-1 على ملعب القاهرة الدولي في إياب الدور نصف النهائي.



وكان الفريق المصري حسم لقاء الذهاب بهدف نظيف على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء وتأهل بمجموع فوزه بالمباراتين 4-1.



افتتح الكونغولي بين مالانغو التسجيل للرجاء في الدقيقة 47 وأدرك التونسي فرجاني ساسي التعادل للزمالك في الدقيقة 61 قبل أن يضيف مصطفى محمد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 85 و88 من عمر المباراة.



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ويواجه الزمالك غريمه الأهلي في المباراة النهائية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.



ويرصد الزمالك اللقب الأول في المسابقة منذ العام 2002 والسادس في تاريخه.

المصدر: بي إن سبورت