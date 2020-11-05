مانشستر يونايتد يسقط أمام باشاك شهير ولاتسيو يخطف نقطة من زينيت 

حقق إسطنبول باشاك شهير التركي مفاجأة كبيرة بالتغلب على مانشستر يونايتد 2-1، اليوم الأربعاء على ملعب ستين إيمك مساء اليوم الأربعاء، بالجولة 3 من مجموعات دوري أبطال أوروبا.



وسجل ثنائية الفريق التركي ديمبا با في الدقيقة (13) وإدين فيسكا (40)، بينما سجل هدف مانشستر الوحيد أنطوني مارسيال (43).



وقدم فريق أصحاب الضيافة شوطا أول مميزا، استغل خلاله نقاط ضعف الخصم، وتمكن من إنهاء أحداثه متقدمًا بهدفين لهدف.



وافتتح السنغالي ديمبا با التسجيل بهدف أول عند الدقيقة 13، بعد إنفراده بحارس مرمى اليونايتد إثر تمريرة طويلة ضرب إدين فيسكا من خلالها الدفاع.



ووصل اليونايتد تخبطه الدفاعي لتتلقى شباكه هدفًا ثانيًا حمل توقيع المتألق إدين فيسكا في الدقيقة 40، قبل أن يقلص الفرنسي أنطوني مارسيال الفارق بهدف سريع أحرزه بعد ثلاث دقائق فقط.



ودخل اليونايتد الشوط الثاني من مباراة تحت ضغط المطالبة بالتسجيل، وحاول في أكثر من مناسبة الوصول إلى شباك الفريق التركي، لكنه اصطدم بدفاع منظم نجح في إبعاد الخطورة عن مرماه.



وبذلك، سجل إسطنبول باشاك شهير أول فوز له خلال مشاركته الأولى في مسابقة دوري الأبطال الأوروبي، رافعًا رصيده إلى ثلاث نقاط احتل بها المركز الرابع بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان ولايبزيغ.



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وبالمقابل، تجرع مانشستر يونايتد مرارة الهزيمة الأولى ليتوقف رصيد الفريق عند 6 نقاط في صدارة المجموعة.



وفي مباراة أخرى بالمجموعة الثالثة تعادل لاتسيو الإيطالي مع مضيفه زينيت الروسي بنتيجة 1-1.



تقدم زينيت عن طريق أليكساندر أيروخاين في الدقيقة 32، قبل أن يتعادل لاتسيو عن طريق فيلبي كايسيدو في الدقيقة 82.



ورفع لاتسيو رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة، فيما حصد زينيت أول نقطة له في المجموعة محتلًا المركز الرابع والأخير.

المصدر: وكالات