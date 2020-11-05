الامارات | نادٍ إماراتي ينافس بيراميدز المصري على أروابارينا

شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ إماراتي ينافس بيراميدز المصري على أروابارينا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دوري الخليج العربي، تواصل مع المدرب الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، لتولي تدريبه خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد حالة عدم الرضا من إدارة النادي عن مردود الفريق مع المدرب الحالي.

وأكد مصدر مقرب من أروابارينا أن المدرب الأرجنتيني تلقى عرضاً من أحد أندية الدوري، بشأن قيادته للفريق، خلفاً للمدرب الحالي، مشيراً إلى أن إدارة النادي قد تواصل صبرها على المدرب لمدة جولتين، قبل أن تبدأ رسمياً في التفاوض مع المدرب السابق لكل من الوصل وشباب الأهلي. وأشار إلى أن أروابارينا تلقى عرضاً رسمياً من نادي بيراميدز المصري، مبيناً أنه لم يحسم قراره النهائي بشأن الموافقة على العرض، وذلك بعدما تلقى تأكيدات بإمكانية عودته إلى دوري الخليج العربي.

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