الامارات | مذكرة تعاون بين الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي للسباحة قريباً

شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تعاون بين الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي للسباحة قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد اتحاد السباحة لتوقيع مذكرة تعاون مع نظيره الإسرائيلي، بناء على طلب الأخير في تعزيز سبل التعاون بين الطرفين.

وأكد الأمين العام لاتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، أن «مجلس إدارة الاتحاد سيوقع مذكرة تعاون مع الاتحاد الإسرائيلي، تتضمن عدداً من المجالات، وسيتم الإعلان عن موعد توقيع الاتفاقية قريباً»، وقال الوهيبي لـ«الإمارات اليوم»: «تلقى اتحاد السباحة رسالة من مسؤول التعاون الدولي لاتحاد السباحة الإسرائيلي، مختار حيادري، تطلب التعاون والعمل مع الاتحاد الإماراتي في العديد من المجالات، منها تبادل معسكرات المنتخبات الوطنية التدريبية في الدولتين، وخلق الفرص للأندية الإسرائيلية من أجل إقامة معسكرات تدريبية في الإمارات، واستضافة المنتخب الوطني في إسرائيل، إضافة إلى إقامة البطولات المشتركة، وتنظيم الدورات التدريبية من المستويات العادية إلى المستوى الأولمبي».

وأضاف: «كما تضمنت المذكرة التعاون في مجال سباحة المياه المفتوحة، وتنظيم بطولات سباحة مفتوحة، ومعسكرات خاصة لتطوير وتشجيع السباحة المفتوحة في الإمارات».

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