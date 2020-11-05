الامارات | الوحدة يضع قدماً على قدم احتفالاً بالفوز على خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يضع قدماً على قدم احتفالاً بالفوز على خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد النجم المخضرم إسماعيل مطر الوحدة للفوز على مضيفه خورفكان 2-1، أمس، في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ونجح مطر في تسجيل هدف الفوز قبل 19 دقيقة من النهاية ليُفاجئ جماهيره باحتفالية جديدة لطريقة أهدافه بعد أن اصطف مع زملائه ووضعوا قدماً على قدم.

وكان خورفكان هو البادئ بالتسجيل عن طريق مهاجمه البرازيلي ريكاردينيو بعد أن خدع دفاع وحارس الوحدة بتسديدة مُحكمة «36».

وقبل أن يتوجه الفريقان إلى غرفة خلع الملابس، تمكن السلوفيني تيم ماتافز من تسجيل هدف التعادل «45+2».

وقدم الوحدة الذي رفع رصيده للنقطة السابعة أداءً أقل مما كان متوقعاً بسبب التشكيلة التي دفع بها مدربه الصربي فوك رازوفيتش والتي عجزت عن القيام بدورها الهجومي، ما قلل من خطورة هجمات الوحدة على مرمى أصحاب الأرض، لكن رازوفيتش عدّل من تشكيلته بعد ذلك في الشوط الثاني فزج بالثنائي مبوكو ويحي الغساني ليتحسن الجانب الهجومي بصورة كبيرة، وتمكن من أن يضغط على خورفكان طوال الوقت في منتصف ملعبه.

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