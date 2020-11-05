الامارات | تحدي الثلج في «مول الإمارات» غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي الثلج في «مول الإمارات» غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، في السادسة من صباح غد، فعاليات النسخة 11 من بطولة تحدي العوائق الجليدية «تحدي الثلج»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي وشركة ماجد الفطيم بـ«سكي دبي» في مول الإمارات.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان: «استحدثت اللجنة المنظمة فئة تنافسية خاصة بالسيدات، يواجهن خلالها حواجز متنوعة يراوح عددها بين 22 و24 عائقاً، بمشاركة متعددة من مختلف الجنسيات والأعمار بين 15 و60 عاماً».

وأضاف: «ستكون انطلاقة المنافسات بسباق فئة النخبة، الخاص بالرجال والسيدات، إذ يتوجب عليهم إكمال الدورة الخاصة بهذا السباق في أقل من 25 دقيقة، ثم يتبعه سباق فئة (جست فور فن) للرجال والنساء أيضاً، ويعتمد هذا السباق على تقسيم المشاركين إلى ست مجموعات مختلفة لبداية متدرجة، في حين ستكون مجموعة «السيدات فقط» هي الأخيرة في خط الانطلاق».

وأكمل البيان: «تم تصميم الحواجز بما يجعل المشاركين في البطولة يواجهون مختلف التحديات، التي تتطلب مهارة في التعامل مع كل منها، وبما يضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق، في درجة حرارة تبلغ أربعاً تحت الصفر».

وتابع: «سيتم تحويل المنطقة الثلجية في (سكي دبي) إلى مضمار سباق مليء بالحواجز والعقبات المتنوعة، إذ يتنافس المشاركون في التسلق والتدحرج والجري فوق الجليد وفوق الشبكات، واجتياز المتاهة داخل كرة كبيرة، والتعلق بالحبال في الهواء، والقفز على العجلات، والتسلق ركضاً، وغيرها من العقبات المشوقة التي تزيد من قوة التنافس».

وأشار إلى أنه: «حرصاً من مجلس دبي الرياضي على سلامة المشاركين، وتطبيقاً لبروتوكولات ولوائح الوقاية، سيبدأ المتسابقون في مجموعات متباعدة، كل منها مؤلفّ من خمسة أشخاص، وسيتعين عليهم أن يكونوا مستعدين مع تعليق رقم السباق في مقدمة قمصانهم أو ستراتهم، وستكون رقائق التوقيت ملفوفة حول كاحل كل منهم، في موعد لا يتجاوز 15 دقيقة قبل البداية المقررة من فئتهم، كما لن يُسمح بوجود متفرجين في المكان، بمن فيهم أفراد العائلة والأصدقاء، وسيتعين على المشاركين مغادرة المكان بمجرد الانتهاء من السباق، والالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات».

وتابع أن «كل من يجتاز خط النهاية على ميدالية المشاركة بعد أن يعيدوا شريحة التوقيت الخاصة بهم عند خط النهاية، كما سيحصلون جميعاً على قميص تحدي الثلج التذكاري، ولن تكون هناك جوائز أو مراسم تتويج للفائزين من منطلق الحفاظ على صحة المشاركين والمنظمين».

المنطقة الثلجية في «سكي دبي» ستتحول إلى مضمار مليء بالحواجز والعقبات المتنوعة.

المتسابقون يبدأون التحدي في مجموعات متباعدة، كل منها مؤلّف من خمسة أشخاص.

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