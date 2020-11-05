الامارات | إداري بني ياس: الخسارة الأولى مؤلمة لكنها مجرد كبوة

شكرا لقرائتكم خبر عن إداري بني ياس: الخسارة الأولى مؤلمة لكنها مجرد كبوة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف إداري فريق بني ياس، منصور صالح، بأن الخسارة التي تلقاها فريقه أول من أمس أمام فريق الجزيرة بنتيجة 1-3 في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، كانت مؤلمة، كونها أول هزيمة للفريق في الموسم الجديد، وجاءت بعد الفوز في الجولات الثلاث الأولى التي حصد فيها الفريق تسع نقاط، معتبراً أن ما حدث مجرد كبوة، وأن «السماوي» لايزال في المقدمة.

وتوقفت الانطلاقة التاريخية لفريق بني ياس في محطة النقاط التسع، وهي أول مرة في مشوار النادي في عصر الاحتراف التي يحقق فيها العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى على التوالي.

وقال منصور صالح في تصريحات صحافية: «صدمة الخسارة الأولى مؤلمة، لكننا سعداء لأننا قدمنا مباراة جيدة داخل الملعب، سنواجه عجمان في الجولة المقبلة، الانتصار في تلك المباراة سيساعدنا في البقاء قريبين من الصدارة، وسيكون له صدى طيب في مشوار الفريق».

من جانبه قال مدرب فريق الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، إنه راضٍ على نتيجة الفوز لكنه في الوقت نفسه ليس سعيداً بالأداء الذي قدمه لاعبوه خلال اللقاء، وأكد في المؤتمر الصحافي أنه كان بمقدورهم الظهور بشكل أفضل.

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