الامارات | 6 غُرز في رأس لاعب الفجيرة محمد مصطفى

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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 غُرز في رأس لاعب الفجيرة محمد مصطفى والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتاج لاعب الفجيرة المقيم، العراقي محمد مصطفى، إلى تدخل جراحي عاجل في مستشفى الفجيرة، بعد تعرضه للإصابة في المباراة التي تعادل فيها الفريق أمام العين (1-1)، أول من أمس، في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.
وعلمت «الإمارات اليوم» أن محمد مصطفى خضع إلى ست غرز في الجبهة لإيقاف النزيف، بعد تدخل قوي مع لاعب العين، التوغولي لابا كودجو، إذ استبسل مصطفى لعدم منحه فرصة تسديد الكرة ما عرضه للإصابة.
وكان محمد مصطفى قد رفض مغادرة الملعب رغم النزيف الذي لم يتوقف، وقال محمد مصطفى لـ«الإمارات اليوم» إنه سيكون جاهزاً بدنياً ولائقاً طبياً للمباراة المقبلة أمام اتحاد كلباء لأهميتها.
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