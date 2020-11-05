الامارات | حمدان بن محمد يوجّه بتنظيم «تحدي دبي للدرّاجات الهوائية» 20 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يوجّه بتنظيم «تحدي دبي للدرّاجات الهوائية» 20 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتنظيم «تحدي دبي للدرّاجات الهوائية» يوم 20 الجاري، على شارع الشيخ زايد ووسط أبرز معالم دبي، مثل: برج خليفة ومركز دبي التجاري العالمي ووسط مدينة دبي والخليج التجاري وقناة دبي المائية، وذلك ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة 2020».

ودعا سموّه مجتمع دبي ودولة الإمارات عموماً إلى المشاركة في هذا التحدي، وقال سموّه: «صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ألهمنا بتشجيعه المستمر على ممارسة الرياضة، لتنظيم هذا النوع من الأحداث، التي يمكن أن يشارك فيها كل أفراد المجتمع من جميع الأعمار وعلى مختلف مستويات لياقتهم البدنية، التحدي الجديد ينسجم مع رؤيتنا لتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدرّاجات الهوائية، والهدف ليس المنافسة، لكن تحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، وأدعو الجميع إلى مشاركتي هذا التحدي الجديد، ليكون مجتمعنا صحياً ونشطاً وقادراً على العطاء».

وقال بيان صحافي: «يتضمن (تحدي دبي للدراجات الهوائية) مساراً للعائلات لمسافة أربعة كيلومترات، وآخر لمسافة 14 كيلومتراً، ويمكن لمن فوق عمر خمس سنوات وما فوق المشاركة في المسار الأول حول (بوليفارد الشيخ محمد بن راشد)، أما المسار الثاني فقد صُمم لهواة ركوب الدرّاجات من سن 13 عاماً وما فوق، ويمتد عبر وسط مدينة دبي مروراً بالخليج التجاري وقناة دبي وشارع الشيخ زايد».

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