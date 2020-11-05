الامارات | الأسماء القديمة تهيمن على تشكيلة المنتخب.. بينتو مطالب بإيجاد حلول بديلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماء القديمة تهيمن على تشكيلة المنتخب.. بينتو مطالب بإيجاد حلول بديلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد رياضيون أن اعتماد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الكولومبي خورخي لويس بينتو، على لاعبين كبار في السن يتواجدون في قائمة المنتخب، منذ عهد المدرب السابق مهدي علي، لن يفيد المنتخب كثيراً في المستقبل، خصوصاً أنه سيواجه منتخبات آسيوية متوسط أعمار لاعبيها تراوح بين 25 و29 سنة، لافتين إلى أن اللاعبين كبار السن هم أساسيون في المنتخب حالياً، وأن اختيارهم في المنتخب جاء بحكم المردود الفني الذي قدموه مع فرقهم في الفترة الماضية، مشددين على أهمية قيام المدرب بالبحث عن حلول بديلة لتغيير الأسماء القديمة بعناصر شابة توجد في التشكيلة الأساسية، وليس مجرد الوجود في قائمة المنتخب فقط، كون أن لديها القدرة على العطاء في الملعب طوال 90 دقيقة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «رغم وجود بعض العناصر الشابة، التي برزت بشكل جيد في الفترة الماضية، وكان يجب أن تأخذ فرصتها بالكامل في المنتخب، فإن التشكيلة الأساسية مازالت تهيمن عليها الأسماء القديمة، رغم ضم بعض الوجوه الصاعدة التي لم تأخذ فرصتها كاملة».

وضمّت قائمة المنتخب الأخيرة تسعة لاعبين أساسيين أعمارهم فوق الـ30 عاماً، هم: إسماعيل أحمد (37 سنة)، وليد عباس (35 سنة)، يوسف جابر (35 سنة)، تيغالي (35 سنة)، علي خصيف (33 سنة)، فارس جمعة (32 سنة)، طارق أحمد (32 سنة)، خميس إسماعيل (31 سنة)، وعادل الحوسني (31 سنة).

من جانبه، أكد مدرب المنتخب الوطني السابق، الدكتور عبدالله مسفر، أن مدرب المنتخب يبحث عن وجوه جيدة من اللاعبين، خصوصاً أن «الأبيض» بحاجة في الفترة المقبلة إلى عناصر لديها السرعة والقوة والمهارة، وتجيد لعب كرة القدم الحديثة، معتبراً أن هذا الأمر يتطلب من المدرب التحرك لوضع خياراته، مؤكداً أنه يتمنى التوفيق للمنتخب، وتسير أمور المنتخب نحو الأفضل في الفترة المقبلة.

ورأى مسفر أنه بإمكان مدرب المنتخب بينتو الاستعانة ببعض العناصر من أصحاب الخبرة، مثل لاعب الوحدة إسماعيل مطر، خصوصاً بعد تألقه بشكل لافت مع فريقه في الدوري، معتبراً أن هناك لاعبين شباب يفرضون وجودهم في المنتخب، من خلال مستوياتهم بعدما تركوا انطباعاً جيداً في كل المباريات التي خاضوها، مثل خلفان مبارك ومحمد العطاس، مشيراً إلى أن عودة بعض اللاعبين المصابين مثل لاعب الجزيرة عمر عبدالرحمن، وشباب الأهلي أحمد خليل، ستعزّز من صفوف المنتخب في المرحلة المقبلة.

واعتبر مسفر أن بينتو محظوظ، كون أن الدوري بدأ بداية جيدة، ولديه متسع من الوقت لرؤية اللاعبين والتعرف إلى إمكاناتهم، وتكوين فكرة جيدة عنهم.

وأكد مدرب المنتخب الأولمبي السابق، علي إبراهيم، أن المدرب بينتو لايزال لم يتعرف إلى اللاعبين، مشيراً إلى أنه رغم أنه لا يتوقع تغييراً كبيراً في القائمة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها، تمهيداً لتجمّع الشهر المقبل، فإن هناك وجوهاً شابة بدأت تفرض نفسها، مثل خليفة الحمادي وعبدالله رمضان وزايد العامري ومحمد العطاس وخلفان مبارك وغيرهم، لافتاً إلى أنه يتوقع أن يكون هناك توازن بين العناصر القديمة في المنتخب والوجوه الشابة، لكن العناصر الشابة ستكون لها النصيب الأكبر في قائمة المنتخب مستقبلاً.

وأكد إبراهيم أن بعض اللاعبين، رغم أنهم كبار في السن، فإن اختيارهم في المنتخب جاء نتيجة تألقهم مع فرقهم، مثل يوسف جابر وعبدالعزيز هيكل، معتبراً أن المدرب يختار عناصره حسب الجاهز والأبرز.

ورأى مدرب المنتخب الأولمبي السابق، عبدالمجيد النمر، أن الأسماء القديمة واللاعبين كبار السن لن يخدموا المنتخب في الفترات المقبلة، كون المنتخب سيواجه منتخبات آسيوية متوسط أعمار لاعبيها يراوح بين 25 و28 و29 سنة، وهى منتخبات لها وزنها وتريد تحقيق بطولات.

وشدد النمر على أهمية ألا يزيد عدد اللاعبين كبار السن - ممن تجاوزا الـ30 عاماً - عن ثلاثة لاعبين، لافتاً إلى أن المنتخب يضم في صفوفه بين ستة وسبعة لاعبين كبار في السن أساسيين، معتبراً أن «الأبيض» لا يمكنه في الفترات المقبلة الاعتماد على لاعبين تجاوزوا الـ30 عاماً، لأنهم لن يعطوا المردود المطلوب.

وأوضح: «وجود لاعبين كبار لن يخدم المنتخب كثيراً مستقبلاً، خصوصاً في ظل وجود منتخبات آسيوية لها وزنها تعتمد على لاعبين تراوح أعمارهم بين 25 و28 و29 سنة، في حين أن هناك عناصر في المنتخب أعمارهم فوق الـ30 سنة، وهؤلاء يمكن أن يلعبوا 90 دقيقة على مستوى الدوري الإماراتي، لكن على المستوى الآسيوي الأمر مختلف».

ورشح النمر بعض الوجوده للوجود في المنتخب، مثل اللاعبين شاهين عبدالرحمن وخالد الظنحاني.

بدوره، أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السابق، خالد عبيد، أن أمام مدرب المنتخب فرصة لاختيار العناصر التي برزت، أخيراً، في الدوري، مؤكداً أنه يجب عدم الاكتفاء بالوجوه الموجودة منذ عهد المدرب مهدي علي.

وقال: «إن هناك عناصر برزت بشكل جيد تستحق الوجود في المنتخب، مثل لاعب النصر حبيب الفردان، ولاعب العين محمد عبدالرحمن».

وأضاف: «المنتخب بحاجة إلى خليط بين الخبرة والشباب، بحيث تراوح أعمارهم بين 26 و30 عاماً».

وأكد أنه ليس هناك أي عذر أمام مدرب المنتخب في اختيار اللاعبين، خصوصاً أن الرؤية أمامه ستتضح بعدما مر من الدوري أربع جولات.

ضمّت قائمة المنتخب الأخيرة تسعة لاعبين أساسيين أعمارهم فوق الـ30 عاماً.

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