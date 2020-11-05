الامارات | العنبري: تنفيذ التعليمات واحترام المنافس مفتاح فوز الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: تنفيذ التعليمات واحترام المنافس مفتاح فوز الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الشارقة سلسلة نتائجه الإيجابية في دوري الخليج العربي لكرة القدم بعد الانتصار الكبير الذي حققه، أول من أمس، على الظفرة بخمسة أهداف نظيفة ضمن الجولة الرابعة، محققاً فوزه الرابع على التوالي، متربعاً على قمة ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة.

وأكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، أن اللاعبين نفذوا التعليمات المطلوبة التي وضعها الجهاز الفني، خصوصاً على صعيد التركيز والجدية، مشيراً إلى أن احترام المنافس كان مفتاح الفوز الكبير على الظفرة.

بدوره قال مدرب الظفرة الصربي الكسندر فيليسوفينتش، إن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب، ما جعله يتلقى هذه الخسارة الكبيرة، وإن الشارقة استحق هذا الفوز قياساً بالمردود الذي قدمه خلال المباراة.

وبرزت جملة من العوامل أدت لتحقيق الشارقة الانتصارات المتتالية، أبرزها اعتماده على اللعب الجماعي والنزعة الهجومية والتخلي عن النزعة الدفاعية التي كانت السمة الغالبة في معظم مبارياته في الموسم الماضي.

وتكمن قوة الشارقة في أهم مصادر الهجوم الضارب، إذ سجل 13 هدفاً في أربع مباريات في حين استقبلت شباكه أربعة أهداف فقط.

ومثل تألق إيغور كورنادو الذي بدأ يستعيد مستواه الحقيقي، خصوصاً بعد قيام النادي أخيراً بتجديد عقده وزيادة راتبه بجانب الانسجام والتفاهم الكبير بينه وبين البرازيليين ويلتون سواريز وكايو لوكاس؛ قوة إضافية للفريق، إضافة إلى تماسك خط الدفاع وقيام بعض لاعبيه بأدوار هجومية، مثل خالد الظنحاني الذي صنع هدافين لسواريز في مباراة الظفرة، وتألق الحارس عادل الحوسني في الذود عن مرماه.

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