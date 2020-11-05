الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُمر

يرفض لاعب، في أحد الأندية التي تنافس في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، إجراء مقابلة إعلامية معه خشية التطرق لعمره في الملاعب، على الرغم من أن ذلك أمر عادي في كرة القدم.

مكافآت

وعد المسؤول الإداري الكبير بأحد فرق دوري الخليج العربي لاعبي الفريق، خلال اجتماع عقده معهم، بمضاعفة الحوافز والمكافآت المالية في حال استمرارهم في تحقيق النتائج الإيجابية في الدوري.

غيابات

استغرب صحافيون يغطون مباريات دوري الخليج العربي لعدم الحصول على المعلومات الكافية من بعض المدربين، بخصوص الغيابات في صفوف اللاعبين بشكل دقيق، ما يعرقل تغطيتهم للمباريات.

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