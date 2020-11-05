شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان النتيجة النهائية لانتخابات اتحاد الدراجات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتمد لجنة الانتخابات باتحاد الدراجات، اليوم، النتيجة النهائية للانتخابات التي أسفرت عن فوز منصور بوعصيبة برئاسة الاتحاد في الدورة الانتخابية 2020 - 2024، بعد منافسة قوية مع نورة الجسمي على مقعد الرئاسة. وأكد المتحدث الرسمي للجنة حسن المرزوقي في تصريحات صحافية أن لجنة الطعون لم تتلقَّ أي طعن من المرشحين بعد انتهاء الانتخابات، وهو ما يعني اعتماد النتيجة النهائية للمرشحين الفائزين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إعلان النتيجة النهائية لانتخابات اتحاد الدراجات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.