شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: ساسي عاد لمستواه بسبب خبراته.. وبن شرقي العقل المفكر للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق كان بعيدًا عن مستواه في الشوط الأول ولكنه نجح في العودة بسبب خبراته.

وقال سعيد في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «فرجاني ساسي عاد بقوة بعد هدف الرجاء والخبرة تفرق في هذه المباريات وقدم أداء مذهل ومنح اللاعبين فرص أهداف».

وأضاف: «أحمد عيد بعيد عن مستواه والمباراة كبيرة عليه للغاية وكان من الأفضل عدم مشاركته في هذه المباراة، وأشرف بن شرقي العقل المفكر لنادي الزمالك».