وزير الرياضة بعد تأهل القطبين لنهائي الأبطال: تأكيد على الريادة المصرية للكرة الأفريقية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة نادى الزمالك بالصعود إلى نهائى بطولة أبطال أفريقيا لملاقاة النادى الأهلى في المباراة النهائية. وأكد «صبحي» أن الوزارة كانت حريصة دائمًا على تقديم كل الدعم والرعاية لقطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك خلال منافساتهم بالبطولة الأفريقية لتحقيق حلم جماهير كرة القدم المصرية في الاستمتاع لأول مرة بنهائي مصرى خالص في واحدة من أهم منافسات كرة القدم الأفريقية لنؤكد بذلك على ريادة كرة القدم والرياضة المصرية بوجه عام للقارة الأفريقية. الوضع في مصر

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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