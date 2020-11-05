شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: الونش أفضل مدافع في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمود حمدي «الونش»، أفضل مدافع في مصر خلال الفترة الأخيرة.
وقال سعيد في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «الونش المدافع الأول لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، ويجب أن يشارك بشكل أساسي وأتمني من حسام البدري أن يضع الونش في التشكيل ثم يضع باقي اللاعبين».
وأضاف: «الونش تطور بشكل كبير في الفترة الماضية وكان متهور في الكثير من الكرات ولكنه يقدم مستوي أكثر من رائع».
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الوضع في مصر
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اصابات
108,329
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تعافي
99,874
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وفيات
6,318
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