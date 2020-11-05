شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبدالهادي: لاعبو الزمالك رجال ونحن الأحق باللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب مدحت عبدالهادي، مدرب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن سعادته بتأهل الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي.

وقال «عبدالهادي» إن لاعبي الزمالك كانوا رجالا طوال المباراة، والزمالك نجح في الخروج من المباراة بهدفه وهو الصعود للنهائي الأفريقي.

وأكد: «المباراة كانت صعبة، وأخذ اللقاء منحيات كثيرة، خاصة أن هدف الرجاء جاء مباغتًا، ولكن رد فعل الزمالك واللاعبين كان أكثر من رائع».

وتابع مدرب الزمالك: «الفريق منذ شهر فبراير وهو يقدم مستويات رائعة وهو الأحق باللقب.. أوجه الشكر لكل لاعبي الفريق، وبشكل خاص العائدين من الإصابة مثل محمود الونش ومحمود علاء، واللذين قدما أداءً مميزًا جدًا».

وقال «عبدالهادي»: «مصطفي محمد لاعب رائع، وهو نجم الكرة المصرية وأعتبره مثل ابني، ومازال لديه المزيد ليقدمه، وأتوقع أن ينال فرصة الاحتراف قريبا بشرط التركيز وعدم التشتت الذهني».

وفاز الزمالك على فريق الرجاء في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف لهدف على استاد القاهرة، سجلها فرجاني ساسي مصطفى محمد «هدفين» ليواجه الأهلي في نهائي البطولة يوم 27 نوفمبر الحالي.