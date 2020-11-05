شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى منصور يوجه رسالة لوالده عقب تأهل الزمالك للنهائي ‏الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة لوالده مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي عقب التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا. وكتب أحمد مرتضى عبر حسابه الرسمي بتويتر:«رسالة لأعظم أب (إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ)». ونشر أحمد مرتضى صورة له بقميص مطبوع عليه صورة والده رئيس نادي الزمالك. وفاز الزمالك على الرجاء بثلاثية وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لمواجهة الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري. الوضع في مصر

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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