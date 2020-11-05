شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: تصريحات مسؤولي الرجاء أثرت على لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن نادي الرجاء نجح في الضغط النفسي على لاعبي القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة بسبب تصريحات المدير الفني والإدارة قبل المباراة.
وقال سعيد في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «التصريحات أثرت على لاعبي الزمالك والجهاز الفني، ونتيجة مباراة الذهاب قريبة للغاية وهو ما حدث من بداية الشوط الول وتخوف لاعبي الأبيض وهناك أخطاء جسيمة في التشكيل».
وأضاف: «كان يجب على باتشيكو مشاركة محمد عبدالغني بدلا من محمود علاء لأنه خاض أخر مباراتين وقدم مستوي مميز للغاية، والبعد عن المباريات أثر على مستوي علاء».
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