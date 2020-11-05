شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فاروق لجماهير الزمالك: أفرحوا بفريقكم.. وهذه رسالتي للإعلام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب هيثم فاروق، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، جمهور الفريق الأبيض بالفرحة بعد الأداء الرجولي والقتالي لفريقهم في مباراة اليوم أمام الرجاء.
وقال هيثم فاروق خلال تحليله الفني بعد المباراة إن جمهور الزمالك يستحق هذه الفرحة الكبيرة، بعدما تحملوه من مؤامرات وتربص من الجميع ضد فريقهم في محاوله للتأثير عليه سلبًا لإقصائه من البطولة.
ووجه هيثم فاروق رسالة مهمة للإعلام بالتعامل مع نادي الزمالك وفريقه بأنه نادي مصري وليس نادي أجنبي، وتمنى أن يقوم الإعلام المحايد بالتهدئة بين جماهير القطبين حتى تخرج المباراة بالشكل اللائق.
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