شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: الزمالك لم يحضر الشوط الأول.. وساسي نجم مباراة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن لاعبو القلعة البيضاء لم يحضروا خلال الشوط الأول من المباراة أمام الرجاء، والتي جمعت الفريقين اليوم في إياب نصف النهائي الأفريقي.
وقال عبدالعال في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «هدف الرجاء جعل لاعبي الزمالك يتحولوا من الناحية الجماعية وقدموا أداء رائع من أجل إلمام الأمور مبكرًا قبل الدخول في الأوقات الحرجة من المباراة».
وأضاف: «أحسست بالقلق بسبب مستوي لاعبي الزمالك في الشوط الأول، وفرجاني ساسي استعاد الذاكرة وقدم مباراة عالمية ومستوي رائع للغاية، وزيزو لم يظهر طوال المباراة إلا لحظة تسجل هدف مصطفي محمد الهدف الثاني».
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