شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لمصطفى محمد: «هات كأس أفريقيا واحترف تاني» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، وعده لمصطفي محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بالموافقة على احترافه في أوروبا شريطة تحقيق وعده له بحصد كأس إفريقيا بعد التأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وقال مرتضي منصور: «وعدت مصطفى محمد بالموافقة على أي عرض احتراف أوروبي يريده في حالة الفوز باللقب الأفريقي».
وأضاف: «أشكر مصطفي محمد على تألقه في مباراة اليوم أمام الرجاء وتسجيله في مرمى الرجاء».
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