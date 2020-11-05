شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة: مكافآت خاصة للاعبي الزمالك بعد التأهل لنهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن صرف مكافآت خاصة للاعبي القلعة البيضاء بعد الفوز على الرجاء والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال زادة في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «مرتضي منصور قرر زيادة المكافآت وصرف 100 ألف جنيه لكل لاعب بعد التأهل للمباراة النهائية وخاصة بعد الأداء الرجولي أمام الرجاء».



وأضاف: «مباراة القمة أمام الأهلي خارج التوقعات، وهذه المباريات تكون بها توفيق بشكل كبير، وهذا ما حدث خلال المباريات الماضية وأتمني أن يفوز الزمالك بكأس أفريقيا».