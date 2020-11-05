زيزو وطارق حامد يخضعان لاختبار منشطات بعد ثلاثية الرجاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع أحمد سيد زيزو وطارق حامد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاختبار منشطات عقب نهاية مواجهة الفريق أمام الرجاء المغرب،ي وذلك بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف». وفاز الزمالك على فريق الرجاء في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف لهدف على استاد القاهرة، سجلها فرجاني ساسي مصطفى محمد «هدفين» ليواجه الأهلي في نهائي البطولة يوم 27 نوفمبر الحالي. الوضع في مصر

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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