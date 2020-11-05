شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: أتمنى عدم حدوث أزمات قبل مباراة الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد السيناريست مدحت العدل، أن الزمالك قدم أسوء شوط له على الإطلاق منذ فترة طويلة أمام الرجاء المغربي، مشددًا على أن البرتغالي باتشيكو فشل في إدارة الشوط الأول من الناحية الفنية.

وقال العدل في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة «Ten»: «الرجاء كان من الممكن أن يسجل الهدف الثاني بسبب طريقة اللعب لباتشيكو ولكن اللياقة البدنية تسببت في هبوط مستوى الفريق المغربي وعودة الزمالك لمستواه الطبيعي وتقديمه مستوي رائع للغاية خلال الشوط الثاني».

وأضاف: «أتمنى عدم حدوث أزمات قبل مباراة الأهلي والزمالك، هي في النهائية مباراة في كرة القدم، وفى أوروبا الخاسر يخرج من الملعب دون أي مشكلة».