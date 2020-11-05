شكرا لقرائتكم خبر عن طباخ إيطالي يكشف مفاجآت مدوية عن «رونالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ديفيد فويرى، رئيس الطهاة بأحد المطاعم فى إيطاليا، عن الشخصية الحقيقية للنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالى، بعد أن استقبله الدون فى منزله، ليعد له الطعام خلال فترة حظر التجوال فى تورينو بسبب انتشار فيروس كورونا. ذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، أن ديفيد فويرى قال: «لفترة من الوقت كنت أطبخ مباشرة فى مطعم كريستيانو».

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وأضاف فويرى قائلا: «فى ديسمبر 2018، كان يوما يستحيل نسيانه وكأنه فى فيلم، بينما كنت فى المنزل أستعد للعمل المسائى، تلقيت مكالمة هاتفية لم أتوقعها أبدًا. اتصل بى شخص لحجز طاولة من ثلاثة أشخاص، وكان كريستيانو رونالدو، قلت له على الفور نعم، لكننى فكرت بعد ذلك وقلت والآن ماذا أفعل؟ كنت أعلم أن المكان كان ممتلئًا بالفعل، ولكننى استعرت طاولة من مطعم قريب ووضعتها فى زاوية. وصل كريستيانو وجورجينا وابنهما كريستيانينو الساعة الثامنة مساءً، وقلت لنفسى: ماذا الآن؟».

وتابع فويرى قائلا: «عندما دخل كريستيانو للمطعم بقى العملاء عاجزين عن الكلام، ولم يعد أحد يتحدث. وفوق كل شىء، لم يعد أحد يريد النهوض بعد الآن، فقد تم أسرهم بواسطة الدون. لذلك جعلت كريستيانو يجلس على طاولة الطوارئ، لكن الوقت مضى ولم ينهض أحد». وأضاف فويرى قائلا: «كريستيانو لم يرمش بجفنه وجورجينا وابنها مثله، فى تلك المرحلة، أدركت أن رونالدو على الرغم من كونه نجمًا عالميًا وأفضل لاعب فى العالم، هو أولاً وقبل كل شىء فتى لائق ومتواضع، يمكننى أن أؤكد لكم أننى رأيت أشخاصًا أقل شهرة منه يغادرون بعد خمس دقائق، وبغطرسة فى مثل هذه المواقف. وتابع صاحب المطعم: «بقى الدون على طاولته لمدة أربعين دقيقة تقريبًا. لكن يمكنك أن ترى أنه وجد نفسه مستمتعا، بعد أربعة أيام عاد مرة أخرى ومنذ ذلك الحين بدأ يأتى فى المتوسط مرة واحدة فى الأسبوع ووكيله خورخى مينديز».