شكرا لقرائتكم خبر عن سر إشارة مصطفى محمد بعد فوز الزمالك على الرجاء ‏المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام مصطفى محمد، مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك، بتوجيه إشارات لكاميرات الإخراج عقب استبداله مع نهاية مباراة فريقه أمام الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وفاز الزمالك بنتيجة 3/1 على الرجاء البيضاوي المغربي وتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا لمواجهة الأهلي. وجاءت إشارة مصطفى محمد لإبداء سعادته بعدم الحصول على بطاقة صفراء خلال المباراة. وكان مصطفى محمد مُهدد بالغياب عن الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا لامتلاكه بطاقتين باللون الأصفر خلال مشواره مع الفريق الأبيض في المباريات السابقة. وتألق مصطفى محمد وسجل هدفين في ثلاثية الزمالك بشباك بطل المغرب في لقاء الليلة. الوضع في مصر

اصابات 108,329

تعافي 99,874

وفيات 6,318

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