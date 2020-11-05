شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تهنئ الزمالك على التأهل للنهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب نادي الزمالك وجماهيرة وأعضائه على تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي بنتيجة 3-1 في مباراة العودة للدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت على إستاد القاهرة بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بأداء فريق الزمالك في مباراة العودة وقدرة اللاعبين على تحقيق فوز كبير يليق بالكرة المصرية واللحاق بالنادي الأهلي الذي تأهل من قبل للمباراة النهائي لدوري أبطال إفريقيا ليكون النهائي مصرياُ خالصاُ والذي يعتبر انجاز كبير للكرة المصرية والرياضة المصرية.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهاني لنادي الزمالك والنادي الأهلي على مجهودهم الكبير طوال بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأن يكون النهائي على أعلى مستوى بين الفريقين يليق بالرياضة المصرية وكرة القدم المصرية.