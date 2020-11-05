شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تهنئ الزمالك على التأهل للنهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب نادي الزمالك وجماهيرة وأعضائه على تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي بنتيجة 3-1 في مباراة العودة للدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت على إستاد القاهرة بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف.
وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بأداء فريق الزمالك في مباراة العودة وقدرة اللاعبين على تحقيق فوز كبير يليق بالكرة المصرية واللحاق بالنادي الأهلي الذي تأهل من قبل للمباراة النهائي لدوري أبطال إفريقيا ليكون النهائي مصرياُ خالصاُ والذي يعتبر انجاز كبير للكرة المصرية والرياضة المصرية.
ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهاني لنادي الزمالك والنادي الأهلي على مجهودهم الكبير طوال بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأن يكون النهائي على أعلى مستوى بين الفريقين يليق بالرياضة المصرية وكرة القدم المصرية.
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