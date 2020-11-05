شكرا لقرائتكم زادة: هدف الرجاء تسبب فى انفجار لاعبي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الشوط الأول كان صعبًا للغاية بسبب قوة فريق الرجاء ورغبته فى تسجيل هدف بأى شكل من الأشكال.

وقال زادةخلال تصريحات تلفزيونية: "هدف الرجاء فى بداية الشوط الثاني كان سببًا فى انفجار لاعبي فريق الزمالك وقدموا مباراة عالمية خاصة من ناحية الأطراف أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو".

وأضاف: "لا يوجد أى مشاكل إدارية لدي نادي الزمالك، وكافة القرارات مطعون عليها فى المحاكم ونصرف المستحقات للاعبين، ولا يوجد شكوي من أى لاعب خلال الفترة الماضية".