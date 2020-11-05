شكرا لقرائتكم عمرو الجناينى يهنئ الزمالك بالتأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بخالص التهنئة لنادى الزمالك ولاعبيه وجهازهم الفنى بمناسبة تأهلهم إلى نهائى دورى الأبطال الأفريقى عن جدارة واستحقاق ويؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم أن هذا الفوز الكبير ولحاق الزمالك بالأهلى إلى النهائى ليضمن البطولة لمصر يشير إلى استعادة الكرة المصرية لريادتها الأفريقية منذ فوز المنتخب الأولمبى الوطنى ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وتأهله إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية .

ويؤكد أيضا الاتحاد المصرى لكرة القدم أن هذه الإنجازات التى حققتها ولا تزال الكرة المصرية ما كان لها أن تتم لولا إيمان دولة بأسرها ودعمها للرياضة كمنهاج عمل، وتأتى تنفيذا لاستراتيجية أولاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كل الاهتمام والرعاية وبذلت كل قطاعات الدولة ذات الصلة كل الجهد والإمكانات من أجل تحقيق تلك الأهداف .

إن الاتحاد المصرى لكرة القدم وهو يشارك الملايين من شعب مصر العظيم سعادته بكل انتصار للكرة المصرية ليؤكد مرة أخرى على إصراره للمضى قدما على طريق الانجازات والنهضة المرجوة للكرة المصرية وفق أسس قويمة ومدروسة لا تبتغى سوى الصالح العام وكل الخير لبلادنا وأولادنا.

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.