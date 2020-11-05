شكرا لقرائتكم عصام الحضري: نهائي الأهلى والزمالك سيكون عنيفا وعصبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطنى الأسبق نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر أن يجمع بين الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر عنيفا وسيحمل طابع العصبية نظرا لغياب اللقب فترة كبيرة عن القطبين ورغبة كلا منهما في الظفر به.

قال الحضري في تصريحات تلفزيونية:" صاحب الأخطاء الأقل سيفوز بدوري أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك ومن يتحلى بالهدوء ويتحلى بالصبر والاستعداد الكامل سيتوج باللقب".

وتغلب الزمالك على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا، وتقدم مالانجو للرجاء المغربى وأدرك فرجانى ساسى التعادل للزمالك ثم نجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك وعزز مصطفى محمد فوز الزمالك بهدف ثانى له وثالث لفريقه، كان لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين فى الدار البيضاء قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى، وبذلك يتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية لملاقاة الأهلى يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على ستاد برج العرب بعد نجاح الأهلى فى إقصاء الوداد المغربى بدور نصف النهائى.