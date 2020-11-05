شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: الزمالك لم يحضر الشوط الأول.. وساسي نجم المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن لاعبو القلعة البيضاء لم يحضروا خلال الشوط الأول من المباراة أمام الرجاء.

وقال عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: "هدف الرجاء جعل لاعبي الزمالك يتحولوا من الناحية الجماعية وقدموا أداء رائع من أجل إلمام الأمور مبكرًا قبل الدخول فى الأوقات الحرجة من المباراة".

وأضاف: "أحسست بالقلق بسبب مستوي لاعبي الزمالك فى الشوط الأول، وفرجاني ساسي استعاد الذاكرة وقدم مباراة عالمية ومستوي رائع للغاية، وزيزو لم يظهر طوال المباراة إلا لحظة تسجل هدف مصطفي محمد الهدف الثاني".