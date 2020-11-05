شكرا لقرائتكم هيما: ساسي عاد لمستواه بسبب خبراته.. و"بن شرقي" العقل المفكر للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق كان بعيدًا عن مستواه فى الشوط الأول ولكنه نجح فى العودة بسبب خبراته.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية: "فرجاني ساسي عاد بقوة بعد هدف الرجاء والخبرة تفرق فى هذه المباريات وقدم أداء مذهل ومنح اللاعبين فرص أهداف".

وأضاف: "أحمد عيد بعيد عن مستواه والمباراة كبيرة عليه للغاية وكان من الأفضل عدم مشاركته فى هذه المباراة، وأشرف بن شرقي العقل المفكر لنادي الزمالك".

وأكد إبراهيم سعيد، أن الرجاء نجح فى الضغط النفسي على لاعبي القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة بسبب تصريحات المدير الفني والإدارة قبل المباراة.

وقال: "التصريحات أثرت على لاعبي الزمالك والجهاز الفني، ونتيجة مباراة الذهاب قريبة للغاية وهو ما حدث من بداية الشوط الول وتخوف لاعبي الأبيض وهناك أخطاء جسيمة فى التشكيل".

وأضاف: "كان يجب على باتشيكو مشاركة محمد عبدالغني بدلا من محمود علاء لأنه خاض أخر مباراتين وقدم مستوي مميز للغاية، والبعد عن المباريات أثر على مستوي علاء".

وأضاف هيما: "الونش المدافع الأول لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، ويجب أن يشارك بشكل أساسي وأتمني من حسام البدري أن يضع الونش فى التشكيل ثم يضع باقي اللاعبين".

وأضاف: "الونش تطور بشكل كبير فى الفترة الماضية وكان متهور فى الكثير من الكرات ولكنه يقدم مستوي أكثر من رائع".