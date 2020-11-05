شكرا لقرائتكم أبو رجيلة: حظوظ الأهلي والزمالك متساوية في التتويج بلقب أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى محمود ابورجيلة نجم الزمالك الأسبق، إعجابه بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مباراة الرجاء المغربي.

وقال محمود ابورجيلة، في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الاعلامي احمد شوبير، عبر فضائية "اون تايم سبورتس": "لاعبو الزمالك ظهروا بمستوى مميز للغاية، تحديدا في الشوط الثاني، حيث نجحوا في تسجيل ثلاثة اهداف افضل من بعص".

وأضاف "الهدف الأول الذي أحرزه فرجاني ساسي لا يقل جمالََا عن أهداف ميسي وكريستيانو رونالدو".

وتابع نجم الزمالك الأسبق: "مباراة النهائي امام الأهلي، ستكون صعبة للغاية، الفريقين حظوظهما متساوية للفوز بلقب البطولة"

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

من المقرر، أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية كم مرة تأهل فيها الزمالك فى بطولة دورى أبطال إفريقيا..