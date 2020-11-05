شكرا لقرائتكم مصطفى محمد بعد الفوز على الرجاء: هدفنا الفوز ببطولة أفريقيا دون النظر للمنافس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أهدي مصطفي محمد مهاجم الزمالك فوز فريقه على الرجاء والتأهل للمباراة النهائية لأسرته، وقال مصطفي محمد في تصريحات تلفزيونية :"هدفنا واضح وهو الفوز بالبطولة الافريقية بعيداً عن المنافسين..المدير الفني طالبنا بعدم السماح للرجاء بالتحضير بأريحية..تميزنا بالروح القتالية وأوجه الشكر لكل زملائي على المجهود الذي قدموه طوال أحداث المباراة"

وتابع مصطفي محمد أن الرجاء فريق محترم ويملك العديد من النجوم خاصة على مستوى خط الدفاع مؤكداً أن الرجاء فتح الملعب مضطراً أمام الزمالك لعدم امتلاكهم ما يخسروه خاصة بعد خسارة مباراة الذهاب في المغرب بهدف نظيف.

وتغلب الزمالك على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا، وتقدم مالانجو للرجاء المغربى وأدرك فرجانى ساسى التعادل للزمالك ثم نجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك وعزز مصطفى محمد فوز الزمالك بهدف ثانى له وثالث لفريقه، كان لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين فى الدار البيضاء قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى، وبذلك يتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية لملاقاة الأهلى يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على ستاد برج العرب بعد نجاح الأهلى فى إقصاء الوداد المغربى بدور نصف النهائى.

وبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

محمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد عيد في خط الدفاع.

طارق حامد وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي في خط الوسط.

مصطفى محمد في خط الهجوم.

بينما بدأ الرجاء المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو عميره.

خط الدفاع: فابريس نجاه - بدر بانون - سند الورفلي - عبد الاله مدكور.

خط الوسط: عمر العرجون - زكريا الوردي - عبد الاله الحافيظي - سفيان رحيمي - محسن متولي.

خط الهجوم : بن مالانجو.