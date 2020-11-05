شكرا لقرائتكم العندليب: فرحتنا الكبيرة في 2020 هي وصول فريقين مصريين لنهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الحليم علي نجم الزمالك الأسبق إن وصول الفريق الأبيض إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا يعد فرحا للمصريين.

أضاف عبد الحليم على في تصريحات تلفزيونية:" فرحتنا الكبيرة في 2020 هي وصول فريقين مصريين إلى نهائي أفريقيا ولاعبو الزمالك محددين أهدافهم وعندهم ملكة ماذا يريدون من المباريات الكبيرة".

تابع نجم الزمالك الأسبق:" لاعبو الزمالك تفوقوا على أنفسهم والفريق الأبيض عندما يتعرض لظروف صعبة يظهر معدنه الحقيقى".

وتغلب الزمالك على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا، وتقدم مالانجو للرجاء المغربى وأدرك فرجانى ساسى التعادل للزمالك ثم نجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك وعزز مصطفى محمد فوز الزمالك بهدف ثانى له وثالث لفريقه، كان لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين فى الدار البيضاء قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى، وبذلك يتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية لملاقاة الأهلى يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على ستاد برج العرب بعد نجاح الأهلى فى إقصاء الوداد المغربى بدور نصف النهائى.