شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يتفوق على حسن شحاتة فى السجل التهديفى بأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفوق مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك على حسن شحاتة نجم الزمالك والمنتخب السابق، فى السجل التهديفى فى أفريقيا، بعد أن سجل اللاعب ثنائى فى مرمى الرجاء المغربى بمباراة إياب نصف نهائى دورى ابطال افريقيا التى جمعت الفريقين بإستاد القاهرة وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف .

ورفع مصطفى محمد رصيده فى المباريات الأفريقية إلى 8 أهداف بالتساوى مع الرباعى محمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمد صبرى، وعبد الله سيسيه، بالإضافة إلى محمود عبد المنعم كهربا، مقابل 6 أهداف فقط سجلها المعلم فى أفريقيا .

كما تخطى مصطفى محمد لكلا من الثلاثى محمد إبراهيم وخالد الغندور، وأيمن يونس، حيث يحمل كل منهم 7 أهداف فقط .

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.