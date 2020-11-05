شكرا لقرائتكم مدحت عبد الهادي: الزمالك منذ شهر فبراير يقدم مستويات رائعة وهو الأحق باللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب مدحت عبد الهادي مدرب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سعادته بتأهل الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي، مشيرا إلى أن لاعبي الزمالك كانوا رجالا طوال المباراة.

أضاف عبدالهادي عقب اللقاء، أن الزمالك نجح في الخروج من المباراة بهدفه وهو الصعود للنهائي الإفريقي، موضحا أن المباراة كانت صعبة وأخذ اللقاء منحيات كثيرة خاصة أن هدف الرجاء جاء مباغتا، ولكن رد فعل الزمالك واللاعبين كان أكثر من رائع.

تابع مدرب الزمالك بأن الفريق منذ شهر فبراير وهو يقدم مستويات رائعة وهو الاحق باللقب.. مقدما شكره لكل لاعبي الفريق وبشكل خاص العائدين من الاصابة مثل محمود الونش ومحمود علاء اللذين قدما اداء مميزا جدا.. مشددا على أن مصطفي محمد لاعب رائع وهو نجم الكرة المصرية واعتبره مثل ابني ومازال لديه المزيد ليقدمه متوقعا ان ينال فرصة الاحتراف قريبا بشرط التركيز وعدم التشتت الذهني.

واحتفل لاعبو الزمالك بالتاهل الي نهائي دوري ابطال افريقيا علي حساب الرجاء المغربي عقب الفوز عليه بثلاثة اهداف مقابل هدف في مباراة الإياب ، واستمرت احتفالات اللاعبين والجهاز الفني داخل غرفة الملابس عقب المباراة في حضور هاني زادة وإسماعيل يوسف وحمادة أنور أعضاء مجلس الإدارة الذين حرصوا علي الاحتفال مع اللاعبين وتقديم الشكر والتهنئة لهم في غرفة الملابس داخل استاد القاهرة.

وتغلب الزمالك على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا، وتقدم مالانجو للرجاء المغربى وأدرك فرجانى ساسى التعادل للزمالك ثم نجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك وعزز مصطفى محمد فوز الزمالك بهدف ثانى له وثالث لفريقه، كان لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين فى الدار البيضاء قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى، وبذلك يتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية لملاقاة الأهلى يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على ستاد برج العرب بعد نجاح الأهلى فى إقصاء الوداد المغربى بدور نصف النهائى.